РИАМО - 18 июл. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции здания исходного пункта государственной гравиметрической сети РФ в Центре геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Гравиметрическая сеть – это система закрепленных на местности пунктов, в которых приборами повышенной точности были многократно измерены ускорение силы тяжести и определены плановые координаты в системе 1942 года и высота в Балтийской системе. Данные пункты обеспечивают исходную основу для различных видов гравиметрической съемки.

«Исходный гравиметрический пункт в Москве расположен в Протопоповском переулке. Проект реконструкции одноэтажного здания площадью 253,2 квадратного метра предусматривает создание необходимых условий для работы пункта», – говорится в сообщении.

Будет обеспечена возможность для установки здесь оборудования и – за счет перепланировки внутренних помещений – организации работы персонала. Также будет заменена деревянная стропильная система здания и скатная кровля – на плоскую кровлю, выполненную из сборных железобетонных плит, уложенных по монолитному поясу.

Проектом предусмотрены другие ремонтные и отделочные работы. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.