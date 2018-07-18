РИАМО - 18 июл. Новые музеи и культурные центры могут появиться в спальных районах столицы в рамках программы реновации жилфонда, так, уже сейчас в городе строится множество музеев, сообщил в среду в ходе Московского урбанистического форума - 2018 главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа включает 5171 дом.

«В районах вообще недостаток функций, кроме жилой. То, что уже случилось в центре города, расползается дальше, появляется и вне этого кластера, например, ВДНХ. Есть планы и на Ходынке, пока не реализованные, филиал Эрмитажа на ЗИЛе. В рамках проекта реновации есть предложения по устройству культурных центров и музейных институций в районах. Необходимо найти способ прийти туда, взаимодействовать. Это будет альтернатива торговым центрам, у которых можно поучиться, как внимание людей притягивать», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что в рамках данной программы, возможно, музеям не стоит ждать, пока придут посетители, а стоит самим прийти к жителям, заменив вакуум в их свободном времени на культурный досуг. Речь идет о переходе на новые уровни, внедрение в ежедневную жизнь москвичей и движение навстречу людям, кто далек от данной культуры.

«В Москве правда много строится музеев. Не могу сказать, что это следствие какого-то специального управления. Исторически и сейчас музеи и театры стараются находиться в центре города. Цель - музей на каждом углу - это очень интересная задача. Развиваются в городе различные институции, в том числе музейные, спортивные и различные культурные. Раньше поход в музей, театр или ресторан было событием, а сейчас для большой чести населения это более обыденное, и это очень хорошо, я считаю», - отметил Кузнецов.

В концертном зале парка «Зарядье» прошел крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступили более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.