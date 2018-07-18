РИАМО – 18 июл. Председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Наталья Починок рассказала, что ОП подготовила 27 вопросов правительству России по поводу изменений пенсионного законодательства, она также отметила, что работающие пенсионеры реже болеют, сообщается на сайте газеты «Взгляд».

Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании поддержал законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

«Ключевые 12 вопросов вошли в текст заключения Общественной палаты. Все наши предложения касаются поддержки разных категорий граждан в связи с пенсионным маневром», — сказала Починок.

Она отметила, что важно четко понять вопрос, связанный с реальной трудоспособностью и заболеваемостью населения, уровнем инвалидности, рассчитать, увеличивает ли повышение пенсионного возраста рост заболеваемости.

«Правительство говорит, что нет, наоборот. Больничные листы лиц пенсионного возраста показывают, что, наоборот, работающие пенсионеры меньше болеют, держатся за работу», — добавила Починок.

По ее словам, все эти вопросы будут учтены при работе над правительственным законопроектом в парламенте. Она отметила, что связанные с пенсионным маневром риски будут нивелированы.

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. При этом данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.