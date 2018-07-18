РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске в 2018 году планируют ввести в сельскохозяйственный оборот более 80 гектаров земли, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В среду в Подольске представители администрации округа посетили предприятие ООО «Агрофирма «Федюково»», которое входит в холдинг «Родное поле» и является единственным предприятием в Подольске, осуществляющим деятельность в области растениеводства.

«В текущем году яровой пшеницей сорта «Регина» был засеян клин 65 гектаров. Кроме того, в этом году предприятием было засеяно 90 гектаров ячменя и 95 гектаров овса. Всего в 2018 году в сельскохозяйственный оборот в округе будет введено в общей сложности 82,9 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих ООО «Агрофирма Федюково». На сегодняшний день 40 гектар земель уже засеяны многолетней злаковой культурой», - говорится в сообщении.

У ООО «Агрофирма Федюково» имеется зернохранилище объемом 1 тысяча тонн. Для возделывания пахотных земель используется вся необходимая сельскохозяйственная техника. В хозяйстве работает 21 человек.

Общая обрабатываемая площадь сельскохозяйственных земель в Подольске составляет более 4,5 тысяч гектаров. Площадь пашни, введенной в сельскохозяйственный оборот с момента объединения муниципальных образований, составила 156 гектаров. Помимо этого, в Подольске засеяно более 300 гектаров овощами.