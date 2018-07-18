РИАМО - 18 июл. На территории столичной Трехгорной мануфактуры 21 июля пройдет фестиваль современного искусства «Форма», в этот раз названия сцен фестиваля апеллируют к работе художницы Натальи Сейнарт «Манифестация», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Cписок законодателей индустриального звука, лидеров театрального андеграунда и отцов отечественного перформанса можно считать окончательным — фестиваль современного искусства «Форма», который пройдет 21 июля на территории Трехгорной мануфактуры, объявляет полную программу. Седьмая «Форма» масштабнее всех предшествовавших: иностранные хедлайнеры, перформансы нон-стоп и отдельный блок театрального андеграунда Москвы и Петербурга», — говорится в сообщении.

Единственный критерий отбора участников фестиваля — придирчивый взгляд его кураторов. Спектакли отобрал театральный обозреватель «Афиши» Алексей Киселев, искусство — владелица галереи «25 кадр» Алиса Булчак, за программу электронной сцены отвечает Денис Смагин, за вторую музыкальную сцену — музыкант и сооснователь одного из московских магазинов пластинок DiG Петр Чинават.

«В этом году названия сцен аппелируют к работе художницы Натальи Сейнарт «Манифестация»: музыкальная сцена — «Возможно», электронная — «Наверное» и театральная — «Предположим». Проект выполнен в эстетике классического транспаранта, к которым современные художники в последние годы обращаются особенно охотно и часто», — добавляется в сообщении.

Так, из Японии приедут Acid Mothers Temple, которые устроят звуковую стену из первоклассной импровизации. На «Форме» также выступит «австралийский король мягкого грува» и автор хита Konichiva Donny Bennet.

«Четвертый год подряд тут действует правило: «только лайвы». Впервые в России на сцене можно будет услышать сооснователя клуба Salon des Amateurs — Tolouse Low Trax и Eindkrak, декламирующего стихи валлийского абсурдиста Томаса Дилана поверх DIY электроники в ее чистейшем проявлении. Серьезность подхода мастера смешения ритма и нойза Samuel Kerridge можно представить его требованием к звуку: «Никаких компрессоров и лимитеров», — отмечается в материале.

Впервые на «Форме» у театра будет отдельная театральная программа. Ключевые слова здесь — DIY, андеграунд, тотальная независимость, мобильность и свобода, а главные вопросы — куда развивается театр, как он может оставаться пространством эксперимента, свободы и отражать современность. Спектакли десяти участников объединяет их стремление выйти за рамки конвенциональной формы.

«В программе перформансов — великие имена. Отец всего нашего перформативного искусства Олег Кулик будет рисовать телами зрителей, экстрасенс-эксцентрик Пахом устроит тревожное выступление, в центре которого — буква Ы, а основатель «Мухоморов» Константин Звездочетов на пару с Александром Петрелли представит эксперимент в области визуального искусства на стыке мультипликации и поэзии», — отмечается в сообщении.

Как заключается в материале, «Форма» из года в год представляет живые процессы, которые пока не упакованы в книжные описания и научные понятия, не имеют границ и однозначных определений. Именно поэтому молодые культурологи и историки искусства в специальной форме будут проводить регулярные экскурсии по всему фестивалю.