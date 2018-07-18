РИАМО (ПОДМОСКОВЬЕ) - 18 июл. В микрорайоне Заря Балашихи идут работы по созданию социальной инфраструктуры, до конца года здесь отремонтируют физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад и поликлинику, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов посетил ряд объектов Балашихи вместе с главой горокруга Сергеем Юровым.

«Что касается строительства спортивного объекта в микрорайоне – в настоящее время министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на улице Молодежная. На прилегающей территории будет располагаться универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол. На его строительство выделено 263 миллиона рублей», – сказал Брынцалов.

Председатель Мособлдумы проверил и ход капитального ремонта поликлиники. Она расположена в здании штаба 1954 года постройки и сегодня обновляется не только ее здание, но и оснащение.

«В этом (2018 году – ред.) году мы начали работы по капитальному ремонту объекта, приобретению современного оборудования. Также по просьбам жителей запланирована установка дополнительного поста скорой медицинской помощи. В течение двух лет работы будут завершены. Но есть ряд проблем, которые надо решить. Необходимо сделать все, чтобы в заявленные сроки проблемы были решены», – подчеркнул Брынцалов.

По его словам, выявлены просчеты в проектно-сметной документации – без их устранения сдать работы по капитальному ремонту нельзя. Кроме того, Минздравом еще не определен источник финансирования подключения поликлиники к энергоресурсам. Однако вопрос решается. В итоге жители микрорайона Заря получат просторную современную поликлинику с кабинетами различных медицинских специалистов.

Также в микрорайоне ведутся работы по капремонту детского сада №41.

«Мы осмотрели детский сад №41, где на текущий (2018 год – ред.) год запланирован капремонт в здании и на территории образовательного учреждения. Предварительная стоимость запланированных работ составляет 36,5 миллионов рублей», – пояснил Брынцалов.

Кроме того, в микрорайоне ведутся работы по благоустройству территории отдыха, в частности, пруда.

«В настоящее время началась работа по благоустройству. Вокруг водоема будет создан парк, появятся новые дорожки, спортивные площадки, беседки, велопарковки, будет проведено освещение, сооружен деревянный помост и теневой навес на пляже. Эти работы планируется завершить до конца 2018 года. На них запланировано выделение средств в размере 55 миллионов рублей», – заключил Брынцалов.