РИАМО - 18 июл. Движение поездов на «красной» ветке московского метро вечером в среду вошло в стандартный график после инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«Движение поездов на Сокольнической линии введено в график», – говорится в сообщении.
Ранее интервал движения поездов Сокольнической линии московского метро вечером в среду был временно увеличен из-за инцидента с пассажиром.
Движение поездов на Сокольнической линии введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 18 июля 2018 г.
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