РИАМО - 18 июл. Движение поездов на «красной» ветке московского метро вечером в среду вошло в стандартный график после инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение поездов на Сокольнической линии введено в график», – говорится в сообщении.

Ранее интервал движения поездов Сокольнической линии московского метро вечером в среду был временно увеличен из-за инцидента с пассажиром.