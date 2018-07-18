РИАМО - 18 июл. Интервал движения поездов Сокольнической линии московского метро вечером в среду временно увеличен из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром», – говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В конце 2017 года московское метро вошло в тройку лидеров среди метрополитенов мира, где лучше всего информируют пассажиров в режиме реального времени. К такому выводу пришли эксперты независимой международной ассоциации Community of Metros (CoMET).