РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В подмосковном Подольске обманутые дольщики проверили состояние своего дома в микрорайоне Климовск и обнаружили, что неизвестные разобрали там котельную, кроме того, они скручивают на цветмет лифтовое оборудование и вывозят окна, сообщается в группе «Дольщики ТЕКС (Серпуховская 3А)» в соцсети «ВКонтакте».
«Наши дольщики побывали в самом доме (на улице Серпуховская, 3А) и на его территории. И прислали просто кошмарные фото, а также рассказали жуткие вещи. Котельной больше нет, ее буквально разобрали. Добрались до лифтового оборудования, скручивают его на цветмет. Выдирают окна, причем без зазрения совести складируют стопочками, подготавливая к вывозу. С территории вывезли даже бытовки. Ворота настежь», - говорится в сообщении.
Обманутые дольщики не являются собственниками, поэтому они не могут напрямую заключить договор на охрану с частным охранным предприятием. Они направили ходатайство в суд по привлечению на объект охранного предприятия и требование обеспечить сохранность имущества. Поставить охрану они смогут только после введения конкурсного производства. Дольщики считают, что из дома вывозят все рабочие, которым не заплатил «Текс», или дачники.
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