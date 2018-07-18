РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июл. На восстановление военного городка в микрорайоне Заря Балашихи планируют выделить порядка 400 миллионов рублей, часть средств пойдет на обновление котельных, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Сейчас на контроле у Мособлдумы 80 объектов, связанных с инфраструктурой военных городков. Часть из них находится в микрорайоне Заря, который председатель регионального парламента Игорь Брынцалов посетил вместе с главой администрации горокруга Сергеем Юровым. Длительное время администрации Балашихи не удавалось приступить к его восстановлению – требовалось слишком много средств и сил. Ситуация изменилась с принятием дорожной карты.

«Благодаря решению губернатора Московской области и Минобороны по передаче военных городков на баланс муниципальных образований, программа по их благоустройству проводится уже третий год. Программа системно реализуется по тем дорожным картам, которые мы наметили вместе с жителями, как по благоустройству, так и ремонту домов, социальных объектов. Ежегодно на эти цели выделяются большие средства региона», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что апреле провели встречу с жителями данного военного городка.

«Из основных проблем, которые было необходимо решать, наиболее остро стоял вопрос по перекладке инженерных коммуникаций. На сегодня эта работа начата, поскольку микрорайон включен в региональную программу. Поэтому есть возможность заняться полной перекладкой теплотрасс», – пояснил Брынцалов.

Спикер Мосблдумы отметил, что кроме реализации региональной программы в микрорайоне обновляются и котельные.

«Теплоснабжение микрорайона Заря осуществляется от двух котельных, износ которых составляет 90-92%. Периодичность технологических сбоев из-за изношенности оборудования составляла 1-2 раза в сутки. Сейчас ведутся работы по их модернизации. В этих котельных было восстановлено по одному котлу, а в текущем (2018 году – ред.) году планируется полностью восстановить работу всех четырех котлов в каждой из них», – добавил парламентарий.

Московская областная дума продолжит контролировать ситуацию в микрорайоне Заря.