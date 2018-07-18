РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. В среду на заседании совета депутатов в культурно-эстетическом центре подмосковного Дзержинского руководитель администрации города Николай Федюшкин представил народным избранникам нового заместителя главы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
«Я бы хотел представить нового заместителя главы администрации, начальника административного управления Сергея Костенко. Он был председателем Территориальной избирательной комиссии Тульской области с 2011 по 2018 год», - сказал Федюшкин.
По его словам, так как в среду на совете депутатов не было кворума, то утверждение новой кандидатуры зама будет на следующем заседании.
«Кроме этого, Сергей Костенко возглавит ТИК города Дзержинского», - добавил Федюшкин.
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