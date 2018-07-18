РИАМО - 18 июл. Московское управление ФАС рассмотрело и вынесло решение по двум делам, связанным с нарушениями законодательства во время проведения чемпионата мира по футболу в России, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Райффайзенбанк запустил в своих социальных сетях акцию, где предлагал обменять голы сборной России на мили, а также обещал скидки в определенных барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения футбольных матчей.

«Ведомство установило, что Райффайзенбанк нарушил пункты 2, 3 и 4 части 1 статьи 20 закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и статью 14.8 закона о защите конкуренции», – говорится в сообщении.

Вторым делом стало разбирательство с сетью пиццерий Papa John's. Компания предлагала посетителям сделать ставку на матчи чемпионата мира и выиграть годовой запас пиццы. Акция распространялась через e-mail рассылку, соцсети и официальный сайт компании непосредственно в дни проведения матчей и действовала ровно в сроки проведения мундиаля.

ФАС признала компанию нарушившей пункт 2 части 1 статьи 20 закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и статью 14.8 закона о защите конкуренции.

Ведомство считает, что проведение подобных маркетинговых акций обязательно должно было быть согласовано с FIFA. В любом другом случае такой маркетинг не несет каких-либо общественно-полезных целей, не способствует популяризации спорта, а фактически направлен на продвижение услуг компаний за счет спортивного события мирового масштаба.

Компаниям выдали обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний к административной ответственности в соответствии со статьей 14.33, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2. Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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