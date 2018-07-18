РИАМО – 18 июл. Президент России Владимир Путин рассказал, что летные испытания ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» должны начаться уже через четыре года, сообщает Федеральное агентство новостей.

В среду глава государства провел встречу с руководителями ракетно-космической отрасли и призвал активизировать работу над комплексом «Ангара», особенно над его тяжелой версией «А5».

«Важно своевременно реализовать ряд масштабных, значимых проектов, в том числе это касается создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса», – сказал Путин.

Президент напомнил, что испытания сверхтяжелой российской ракеты должны пройти в 2028 году, а ракеты-носителя «Союз-5» – уже в 2022 году.

Семнадцатого июля госкорпорация «Роскосмос» и РКК «Энергия» подписали контракт на создание «Союз-5». В рамках этого документа должны быть разработаны эскизный проект и конструкторская документация для новой ракеты-носителя. Кроме того, собран и испытан летный образец. Ракета сможет доставлять на орбиту до 17 тонн полезного груза.