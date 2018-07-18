РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. В межмуниципальном управлении МВД России «Люберецкое» 19 июля пройдет прием граждан, который проведет начальник управления ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Девятнадцатого июля с 16:00 до 18:00 в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет осуществлять прием граждан начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин по вопросам, касающимся деятельности полиции», – говорится в сообщении.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8(495)554-83-88, 8(495)554-90-90. Прием будет проводиться по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом №7А. На мероприятии гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.