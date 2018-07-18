РИАМО - 18 июл. Будущие заводы по переработке отходов в энергию в Воскресенском районе и Наро-Фоминском округе заработают в 2021 году, еще два предприятия в Богородском округе и Солнечногорском районе введут к 2022-му, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

В среду на Московском урбанистическом форуме выступил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Он рассказал о залоговой системе как элементе комплексной системы по обращению с отходами, производстве энергии из отходов, о внедрении в РФ системы раздельного сбора и о том, когда в России будет достигнуто «нулевое захоронение».

«Также Андрей Шипелов уделил внимание строительству будущих заводов на территории Московской области. Начало строительства современных и экологически безопасных заводов по переработке отходов в энергию - ключевой проект Года экологии в России. В соответствии с ранее намеченным планом-графиком, первые заводы по термическому обезвреживанию отходов в энергию в Московской области появятся в Воскресенском районе и Наро-Фоминском округе, они заработают к 2021 году», — говорится в сообщении.

Предприятия в Богородском округе и Солнечногорском районе заработают к 2022 году. Суммарно предприятия смогут утилизировать около 2,8 миллиона тонн отходов в год, что составляет около 30% годового объема производимых отходов в Московской агломерации.

В ходе дискуссии на форуме, Шипелов также рассказал о современных технологиях обработки отходов в России.

«Уровень переработки ТКО в России значительно ниже, чем в Евросоюзе: 5% против 74%. Нашей ключевой целью является достижение «нулевого захоронения» на территории Российской Федерации, ряд городов, как в Европе, так и в Азии, уже достигли нулевого захоронения. В России же эти показатели пока остаются на низком уровне», — подчеркнул Шипелов.

Он отметил, что в принятом российском законодательстве заложены все компоненты, необходимые для организации эффективной современной отрасли обращения с отходами, которая предполагает внедрение двухконтейнерной системы сбора отходов с разделением на «сухие» и «мокрые» фракции, введение залоговой системы для отходов упаковки, строительство современных, экологически безопасных, объектов по переработке отходов, основанных на глубокой сортировке и выделению вторсырья, а также термическое обезвреживание неперерабатываемых хвостов.

«РТ-Инвест» начнет вводить раздельный сбор в регионах присутствия уже с осени 2018 года, важно отметить, что это, в том числе, даст толчок развитию малого бизнеса в области переработки полезных фракций во вторичное сырье, и мы со своей стороны будем стремиться стимулировать развитие этой отрасли», — уточнил Шипелов.

В ходе сессии также выступила руководитель направления «Циркулярная экономика» Amsterdam Business school Марджолейн Браш. В своем докладе спикер поделилась опытом внедрения принципов циркулярной экономики на территории Амстердама и Нидерландов в целом, отметив при этом, что в Москве и Московской области реализуются стратегически верные инициативы в этом направлении.

В столице 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В течение двух дней на форуме выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.

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