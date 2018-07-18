РИАМО - 18 июл. Спасатели потушили возгорание в здании на площади 50 квадратных метров на улице Дворникова в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

В 17:41 поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании по адресу: улица Дворникова, 7А.

«Оперативно прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения в кратчайшие сроки справились с пожаром. В 18:17 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало, отмечается в материале.