РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Спортсмены из подмосковного Подольска показали программу с приемами армейского рукопашного боя на молодежном форуме «Доброе лето - 2018» в Сергиевом Посаде, сообщается на сайте администрации городского округа.

Воспитанники подольского клуба при отделении межрегиональной общественной организации «Союз десантников» приняли участие в молодежном форуме «Доброе лето - 2018», которое проходило 17 июля на Благовещенском поле в городе Сергиев Посад. Мероприятие было организовано молодежным отделом Московской Патриархии. Всего в форуме участвовали более 1 тысячи ребят со всех уголков России.

«Подольск и клуб при ОМОО «Союз десантников» представляли около 20 юных спортсменов. Подольчане на форуме представили зрителям программу с приемами армейского рукопашного боя и тактическими действиями. Они выступали под руководством тренера клуба Антона Банщикова и инструктора клуба Сергея Шеремета. В ходе мероприятия с интерактивной силовой программой выступили президент федерации силового многоборья Иван Мечишев и чемпионка мира по тхэквондо Светлана Метегина», - говорится в сообщении.

В завершение спортивной части форума участники и гости мероприятия отправились на экскурсию в Троице-Сергиеву лавру.