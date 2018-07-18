РИАМО - 18 июл. Гроза, дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Подмосковье вечером в среду, жителям рекомендуют быть особо осторожными в непогоду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее в Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра вечером в среду.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час 18 июля с сохранением до конца суток местами по Московской области ожидается гроза, дождь, местами сильный, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», – сообщается на сайте.

При ветре рекомендуется закрыть форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Если сильный ветер застал на улице, то следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

Жителям Подмосковья при грозе также рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна, отключить радио и телевизор.

Гидрометцентр России объявил на среду «желтый» уровень опасности погоды в Подмосковье и Москве из-за грозы и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.