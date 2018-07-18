РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В поселке Дубровицы Подольска вырубили аварийные деревья, на них заранее получили порубочные билеты, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

«В поселке Дубровицы вырубили больные полусгнившие деревья в Липовом парке и на Певческом поле по заранее оформленным порубочным билетам. Высадка новых деревьев вместо старых не планируется, так как лип и берез там достаточно», - сказал Боярко.

Порубочный билет выдается индивидуальным предпринимателям, а также юридическим и физическим лицам. При этом они должны обладать правом пользования объектом недвижимости, расположенным на территории Московской области. Разрешение на вырубку может быть предоставлено лицам, уполномоченным от имени собственника недвижимости заключать договоры на реконструкцию и строительство объектов, а также на проведение земляных работ и работ по благоустройству.