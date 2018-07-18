РИАМО - 18 июл. Транспортный комплекс столицы планирует улучшить позиции в мировом рейтинге транспортных систем крупнейших городов мира, по динамике продвижения в списке Москва уже опережает другие мегаполисы, сообщил журналистам в среду в ходе Московского урбанистического форума-2018 заммэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что компания McKinsey & Company представила бейджмарк транспортных систем мировых мегаполисов. Москва в рейтинге на сегодня занимает шестое место из 24 крупнейших городов мира, улучшив позицию на 14 пунктов за последние семь лет.

«Цель нам мэр Москвы поставил - развивать в дальнейшем транспортную систему таким образом, чтобы Москва была не на шестом месте в мире, а была в лидирующих позициях. Для этого, конечно, нам нужно закончить те проекты, которые мы уже начали, и программа строительства подземного метро, развития наземного метро - Московских центральных диаметров, а также продолжать нашу программу по дорожному строительству и дальнейшему изменению качества городского транспорта», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что для транспортного комплекса Москвы шестое место, продвижение на 14 пунктов - это большая победа и успех. По динамике продвижения столица является лучшей в данном рейтинге. В топе списка - Мадрид, Лондон, Чикаго, Сеул, Гонконг.

«Также, по их рейтингу, Москва номер один в мире по удовлетворенности жителей города изменениями в городе. Важно, что этот опрос проводился только среди постоянно проживающих жителей города, потому что он, на наш взгляд, наиболее четко отражает тенденцию и динамику», - заключил Ликсутов.

Ранее консалтинговая компания McKinsey включила Москву в топ-10 среди мировых мегаполисов по удобству и эффективности транспортной системы. Основными достижениями столицы были названы высокая эффективность, удобство и относительная доступность общественного транспорта, а также развитие билетной системы и электронных сервисов. Кроме того, в Москве активно развиваются альтернативные способы оплаты проезда, в том числе с помощью бесконтактных банковских карт и мобильных телефонов.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

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