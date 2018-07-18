РИАМО - 18 июл. Транспортный комплекс столицы планирует улучшить позиции в мировом рейтинге транспортных систем крупнейших городов мира, по динамике продвижения в списке Москва уже опережает другие мегаполисы, сообщил журналистам в среду в ходе Московского урбанистического форума-2018 заммэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он напомнил, что компания McKinsey & Company представила бейджмарк транспортных систем мировых мегаполисов. Москва в рейтинге на сегодня занимает шестое место из 24 крупнейших городов мира, улучшив позицию на 14 пунктов за последние семь лет.
Он добавил, что для транспортного комплекса Москвы шестое место, продвижение на 14 пунктов - это большая победа и успех. По динамике продвижения столица является лучшей в данном рейтинге. В топе списка - Мадрид, Лондон, Чикаго, Сеул, Гонконг.
«Также, по их рейтингу, Москва номер один в мире по удовлетворенности жителей города изменениями в городе. Важно, что этот опрос проводился только среди постоянно проживающих жителей города, потому что он, на наш взгляд, наиболее четко отражает тенденцию и динамику», - заключил Ликсутов.
Ранее консалтинговая компания McKinsey включила Москву в топ-10 среди мировых мегаполисов по удобству и эффективности транспортной системы. Основными достижениями столицы были названы высокая эффективность, удобство и относительная доступность общественного транспорта, а также развитие билетной системы и электронных сервисов. Кроме того, в Москве активно развиваются альтернативные способы оплаты проезда, в том числе с помощью бесконтактных банковских карт и мобильных телефонов.
В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.
На Кольцевой линии метро появится передвижная телестудия на время Moscow Urban Forum>>
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