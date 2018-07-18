РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. Жители садоводческого некоммерческого товарищества «Березки-4» в микрорайоне Подольска больше года не могут провести электричество из-за недобросовестного подрядчика, сообщила «РИАМО в Подольске» местная жительница.
Ранее, в некоторых СМИ появилась информация о разгоревшемся конфликте в СНТ «Березки-4» в микрорайоне Климовск. Как отмечалось, виной всему отсутствие электроэнергии и председатель, который якобы не выполняет своих обязательств.
По словам самого председателя данного СНТ Михаила Михайлова, договор с подрядной организацией был заключен еще весной 2017 года, однако до настоящего времени она только переносит сроки начала работ.
«Обещали начать работы сначала в марте, потом в мае, затем в июне, а сегодня уже середина июля и электричество в СНТ по-прежнему не проведено. Однако сложность данной проблемы заключается в том, что наше товарищество буквально раскололось на два лагеря: в одном люди понимают сложившуюся ситуацию, а в другом – наоборот хотят воспользоваться этим и получить из нее выгоду», – отметил Михайлов.
Он добавил, что планирует привлечь к данному вопросу опытного юриста для того, чтобы с помощью закона обязать подрядчика выполнить договор.
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