РИАМО - 18 июл. Столичный департамент транспорта, министерство транспорта РФ и ряд компаний-производителей подготовят законодательную базу для обеспечения условий работы беспилотного транспорта в Москве, сообщил журналистам в среду в ходе Московского урбанистического форума-2018 заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал соглашение о создании первой регуляторной базы в Москве с компанией «Яндекс», государственным институтом НАМИ, ПАО «КАМАЗ» и группой «ГАЗ». В базе будут учтены вопросы регистрации, страхования, зон ответственности за ДТП беспилотного транспорта и так далее. На разработку могут потребоваться месяцы, возможно, год.

«Нашим альянсом будет проработана законодательная база, в которую будут заложены правильные вещи, чтобы внести это в правительство. Это работа вместе с министерством транспорта Российской Федерации. Мы договорились с ним о том, что вместе будем координировать эту работу», – сказал Ликсутов, отвечая на вопрос РИАМО.

Он добавил, что помимо регуляторных документов для работы беспилотного транспорта и снижения административных барьеров будут выработаны стандарты, так как интеллектуальная транспортная система и автомобили должны «общаться друг с другом» в определенном диапазоне частот и определенным способом передачи информации.

«Вопрос законодательства о беспилотном транспорте – это вопрос федерального правительства, он комплексный и серьезный, начиная от того, что это за машина, заканчивая законами о страховании, сертификации транспортных средств. Для начала нужно понимание того, что нужно заложить в законодательство, чтобы потом не менять десять раз. В рамках соглашения, которое подписано, мы вместе с коллегами и производителями автобусов, и научным институтом, который заложит некую базу на будущее, какие ждать инновации, чтобы это в законе было, и с точки зрения сертификации», – отметил заммэра.

По его словам, институт НАМИ – один из двух институтов страны, у которых есть право ставить печать на документ о допуске транспортного средства для выезда на дороги российских городов.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.