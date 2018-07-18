РИАМО – 18 июл. Оргкомитет музыкальной премии «Грэмми» определился с датой проведения 61-й церемонии, она пройдет 10 февраля 2019 года, сообщает Газета.ru.

«Как рассказал генеральный директор Национальной академии искусства и техники грамзаписи Соединенных Штатов Нил Портноу, торжественная церемония состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе», - говорится в сообщении.

Премию вручат в Staples Center, а имена номинантов в 84 категориях станут известны 5 декабря текущего года.

Академия, начиная со следующего года, решила увеличить число претендентов на премию с традиционных пяти до восьми. Речь идет о так называемой большой четверке номинаций – «Запись года», «Песня года», «Альбом года», «Лучший новый исполнитель».