РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик приступил к обустройству парковочных карманов в одном из дворов на Советской улице в ходе комплексного благоустройства, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск во дворе на улице Советская, у дома №11, продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовой территории. Сегодня (18 июля - ред.) подрядная организация планирует земельные участки для обустройства парковочных карманов. После завершения работ, во дворе дополнительно появится место для парковки более 50 автомобилей», - говорится в сообщении.

В ходе работ подрядчик установит дополнительные светильники уличного освещения, отремонтирует дороги и тротуары, и многое другое.

В 2017 году в данном дворе была установлена детская площадка по губернаторской программе «Наше Подмосковье», в том же году по итогам голосования на портале «Добродел», данный двор попал в перечень адресов, на которых будет проведено благоустройство.