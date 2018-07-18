РИАМО - 18 июл. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира по ночам, также столица является лидером в области создания комфортной городской среды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Москва сегодня в числе пяти городов, является одним из самых освещенных в ночное время городов мира. Помимо Москвы, это Лондон и Париж, Токио и Нью-Йорк», — сказал Бирюков.

Он добавил, что Москва является мировым лидером в области создания комфортной городской среды.

Ранее Бирюков объявил, что в рамках восстановления исторического образа Москвы на все центральные улицы столицы вернули исторические светильники.

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