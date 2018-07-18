РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В Подольске ведутся предпроектные работы по строительству школы в микрорайоне Климовск в парке «Дубрава» на 1 100 мест и пристройки к школе №20 на улице Парковая на 200 мест, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В рамках государственных и муниципальных программ в Подольске в течение трех-четырех лет запланировали строительство пяти школ и двух пристроек к школе №13 и школе №20. Для строительства школы в микрорайоне Климовск на улице Победы, 3, в парке «Дубрава» в январе провели общественные обсуждения о размещении школы на 1 100 мест, подготовили протокол.

«Ведутся предпроектные работы для строительства школы в парке «Дубрава». Проектная организация согласовала границы земельного участка. В Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области направили письма о согласовании схемы расположения земельного участка и внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также схемы расположения земельного участка в соответствии с концепцией парка», - говорится в сообщении.

Ранее рассматривалось строительство пристройки к школе №29 вместо школы №20, но там не хватило площади земельного участка. Поэтому потребовалось получить согласие министерства образования о внесении изменений в госпрограмму «Образование Подмосковья» и включении другого земельного участка по другому адресу возле школы №20.

В настоящее время ведутся предпроектные работы по строительству пристройки к школе №29 на 200 мест на улице Парковая, 16. Министерство образования согласовало технологическое задание, получены технические условия на вынос инженерных коммуникаций. Проработан вопрос о технической возможности технологического присоединения здания пристройки к инженерным коммуникациям.