РИАМО - 18 июл. Трамвай может стать первым видом беспилотного транспорта в столице, но пока предложений о выпуске беспилотных трамваев не поступало, сообщил журналистам в среду в ходе Московского урбанистического форума-2018 заммэра города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Первым на беспилотный режим работы может перейти трамвай, с учетом того, что у нас в Москве уже примерно 70% путей обособлено от проезжей части. Хотя все равно ДТП с трамваем зачастую случаются, по-прежнему выезжают личные машины на выделенные трамвайные пути, падают в эти дырки между рельсами, застревают, пробивают колеса, отрываются у них мосты, шасси, выглядит трагически иногда даже», - сказал Ликсутов.

По его словам, пока в транспортный комплекс не поступало предложений от компаний о выпуске беспилотных трамваев. При поступлении такого предложения будут проведены тесты без пассажиров в больших трамвайных депо.

«В Москве нет самой цели иметь беспилотный автобус. Первая цель - снижение ДТП, вторая - увеличение пропускной способности дорожной сети. Прогноз экспертов, озвученный на форуме: на 30% увеличится пропускная способность улично-дорожной сети, на 90% снизится количество ДТП. Также есть мнение, что через 30 лет машины тотально будут беспилотными и не будут привязаны к человеку. Это глобальный каршеринг, когда любая машина будет использоваться всеми», - отметил Ликсутов.

В концертном зале парка «Зарядье» во вторник начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.

Ранее на Московском урбанистическом форуме компания «Яндекс», институт НАМИ, ряд автомобильных компаний и правительство Москвы договорились вместе развивать и внедрять беспилотный транспорт.