РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июл. Жители подмосковного Подольска с 28 июля смогут бесплатно воспользоваться услугами аварийного комиссара, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель Единого центра урегулирования убытков в Московской области.

«В Подольске 28 июля откроется первый Единый центр урегулирования убытков в Московской области, который будет оказывать помощь всем пострадавшим по ОСАГО, сбору документов, оформлению ДТП и ремонту транспортных средств. Все желающие в случае дорожно-транспортного происшествия в округе смогут воспользоваться бесплатной помощью аварийного комиссара, который поможет правильно оформить аварию», – сказал представитель.

Центр будет располагаться на территории загородного клуба «Айвенго». Торжественное открытие состоится в 14:00.