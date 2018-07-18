РИАМО - 18 июл. Столица сможет внедрить новую билетную бескарточную систему для общественного транспорта в 2020 году, в ходе разработки системы особое внимание уделят защите персональных данных, сообщил журналистам в среду в ходе Московского урбанистического форума-2018 заммэра города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«С точки зрения персонификации карты «Тройка» мы разработали новое техническое задание на нашу техническую систему, так как у нашей предыдущей возраст более 15 лет и технологические решения, которые там были применены, там действительно устарели. Мы локально дорабатываем ее, но это делать очень сложно. Разработали техническое задание на новую билетную систему, где сделан акцент на бескарточные носители, что любой электронный носитель, телефон на различных операционных системах будет способен считывать и работать с этим устройством», - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос РИАМО.

Он добавил, что на подготовку и создание новой билетной системы в столичном транспорте может потребоваться 1-1,5 года. Данный вопрос касается финансов и защиты персональных данных, потому транспортный комплекс относится к данному вопросу серьезно.

«Не можем допустить, чтобы эта система, построенная на современных ресурсах, была ненадежна. Поэтому вынуждены несколько долго это делать», - отметил Ликсутов.

Ранее консалтинговая компания McKinsey включила Москву в топ-10 среди мировых мегаполисов по удобству и эффективности транспортной системы. Основными достижениями столицы были названы высокая эффективность, удобство и относительная доступность общественного транспорта, а также развитие билетной системы и электронных сервисов. Кроме того, в Москве активно развиваются альтернативные способы оплаты проезда, в том числе с помощью бесконтактных банковских карт и мобильных телефонов.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальные корпорации.