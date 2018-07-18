РИАМО - 18 июл. До конца дня в столице ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, жителям рекомендуется быть осторожными и не укрываться от непогоды под деревьями, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час 18 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Жителям рекомендуется при сильном ветре, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также следует парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о ветре с порывами до 17 метров в секунду и грозе в течение среды. Кроме того, был объявлен «желтый» уровень опасности погоды.