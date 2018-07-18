РИАМО - 18 июл. В столичной подземке установили 15 туалетов, если они будут востребованы у пассажиров, то таких туалетов могут установить больше, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«У нас был конкурс, мы выбрали ряд станций, где большое количество пересадок и большой поток. Конкурс выиграла компания, которая готова в жестких технических требованиях поставить эти туалетные комплексы. Их не так много, 15, работают они с привязкой к карте «Тройка», услуга это платная, потому что делает частная компания», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в случае востребованности этих туалетов, если они будут удобны пассажирам, то кампанию по их установке могут продолжить.

В прошлом году московское метро объявляло аукцион на установку туалетов. При этом дизайн кабин должен был соответствовать архитектуре: в зависимости от станции предлагалось девять типов кабин, которые различались бы размерами и конфигурацией (угловые и прямоугольные).

Каждый туалет должен быть оборудован вакуумным унитазом с туалетной бумагой, писсуаром, антивандальным умывальником с дозатором жидкого мыла и сушилкой для рук, антивандальными светильниками, антивандальным зеркалом размером 42 на 50 сантиметров и крючками для одежды.