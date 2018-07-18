РИАМО - 18 июл. Все ограничения для транспорта вблизи столичных стадионов «Лужники» и «Спартак» сняты, включая запреты на остановку и парковку, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В связи с завершением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 вблизи стадионов восстановлены прежние схемы движения. Так, сняты все ограничения и перекрытия в районе Хамовники. Кроме того, на севере Москвы выделенные полосы теперь работают в обычном режиме – только по будням», – отмечается в сообщении.

Также в полном объеме восстановлены парковочные места, сняты установленные к ЧМ запреты на стоянку и остановку.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.