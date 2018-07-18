РИАМО - 18 июл. В Москве запустили космический автобус, который доставит пассажиров прямо до Московского планетария, автобус курсирует по Садовому кольцу по маршруту «Б», говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«Московский планетарий запустил космический автобус. На бортах популярного в городе средства передвижения размещена модель Солнечной системы – Солнце и восемь планет. Путешествие на автобусе можно совершить по маршруту «Б», который идет по Садовому кольцу. Одна из остановок маршрута находится напротив Московского планетария», – отмечается в сообщении.

Московский планетарий является одним из старейших и крупнейших в мире. Ежегодно его посещают около миллиона человек.

«В планетарии проходил обучение звездной навигации первый отряд космонавтов. Здесь же во время заседания стратосферного комитета собирались С.П. Королев, В.П. Глушко, М.К. Тихонравов. Из группы ракетчиков подвала Московского планетария выросло всемирно известное конструкторское бюро КБ-7 по разработке жидкостных ракет. Мы хотим, чтобы жители и гости нашего города, посетив планетарий, узнали об истории освоения космоса, о современных открытиях и провели собственные наблюдения в телескоп», – добавляется в материале.