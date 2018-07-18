РИАМО (РЕУТОВ) – 18 июл. В среду в подмосковном Реутове прошел День донора, добровольцы сдали более 28 литров крови, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«Участие в Дне донора приняли 76 человек, объем сданной крови составил 28,3 литра. Проведение Дня донора стало доброй традицией, в которой приняли участие жители Реутова и других городов Подмосковья, сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, работники городской больницы. <…> Следующие Дни донора в Реутове пройдут 11 октября и 20 декабря 2018 года», – сказал Каторов.

По сведениям агентства, для прохождения процедуры сдачи крови донор размещается в специализированном кресле. Вся процедура занимает 5-7 минут, за это время доброволец сдает до 450 миллилитров крови. Сданную в Реутове кровь направили в Московскую областную станцию переливания крови, где она пройдет обработку и будет распределена между нуждающимися в донорской крови подмосковными медицинскими учреждениями.

Каторов добавил, что специалисты Московской областной станции переливания крови привезли специализированное оборудование для забора и заготовки крови. Пункт сдачи донорской крови работал в конференц-зале административного корпуса городской больницы.

Согласно регламенту, перед допуском в донорское кресло кандидаты проходят обязательное обследование и анкетирование. После завершения подготовительного этапа донорам предлагают горячий сладкий чай и сдобную выпечку. После чего добровольцы направляются на процедуру сдачи крови.