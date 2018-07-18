РИАМО - 18 июл. В Москве недалеко от квартала «Парк легенд» построят гостиничный комплекс с подземной парковкой, высота зданий не превысит 15 этажей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новый гостинично-деловой комплекс появится на Автозаводской улице близ квартала «Парк легенд». Общая площадь объекта составит более 33 тысяч квадратных метров. Здание, установленное на одноэтажный стилобат, будет сочетать в себе сразу несколько функций: в нем расположатся магазины, офисы, а также гостиничные апартаменты», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Согласно проекту, комплекс представляет собой здание переменной этажности. Самые высокие его элементы будут 15-этажными. Для тех, кто будет проживать в апартаментах и работать в офисном блоке, оборудуют подземную парковку на 155 машино-мест.

Композиционные и цветовые решения комплекса будут сочетаться с тем, как выглядит здание Музея хоккея, расположенное неподалеку: этажность постройки будет ниже со стороны музея и выше со стороны эстакады. Фасады стилобата отделают клинкерной плиткой синего и кирпичного оттенков.