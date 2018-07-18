РИАМО – 18 июл. На средства из Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в декабре 2018 года будут сданы шесть жилых домов, недостроенных компанией Urban Group, сообщает ТАСС.

Все пять застройщиков, которые входят в эту группу, признаны банкротами. Сейчас вводится внешнее управление, ситуация взята под контроль, достраивать эти дома будет Фонд защиты дольщиков - он найдет соответствующих управляющих, и под жестким контролем правительства Московской области и Минстроя эта работа будет сделана.

«На запуск всех работ нам потребуется пара месяцев, но могу сказать, что первые шесть домов в декабре 2018 года будут введены (в эксплуатацию – ред.)», - сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию, отметив, что проведена полная ревизия деятельности Urban Group.

Он добавил, что дольщикам компания должна была предоставить более 1 миллиона метров жилой площади (около 80 домов).

«Часть домов, часть договоров долевого строительства зарегистрированы, с них выплачены взносы в Фонд защиты дольщиков. Правительство на это обратила внимание. Хочу успокоить всех дольщиков, чтобы они не поддавались на различные предложения, которые следуют стороны коллег-застройщиков, которое привели к этой ситуации», - сообщил вице-премьер.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая компания объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено строительство домов. Ранее сообщалось, что Urban Group имеет обязательства перед 20 тысяч дольщиков.