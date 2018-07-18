РИАМО – 18 июл. Торговый оборот Москвы с лидерами мировой экономики за 5 месяцев 2018 года превысил 75 миллиардов долларов США, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития столицы.

«За первые пять месяцев 2018 года товарооборот Москвы с десяткой крупнейших стран-партнеров увеличился более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил 75 миллиардов долларов», - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

На долю десяти крупнейших стран приходится более 60% от общего товарооборота Москвы. Объемы торговли с Китаем в январе-мае достигли 20,3 миллиардов долларов, что на 6,2 миллиардов долларов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Положительную динамику показывает товарооборот с Германией, в текущем году он достиг 13,6 миллиардов долларов.

Лидируют в рейтинге торговых партнеров также Нидерланды (7,9 миллиардов долларов), Италия (6,5 миллиардов долларов). Польша поднялась на вторую позиции по сравнению с прошлогодними показателями и заняла 7 место, в то время как Франция опустилась на 1 позицию, но с увеличением товарооборота на 0,7 миллиардов долларов.

«Начало этого года (2018 года – ред.) стало удачным для торговых партнеров Москвы. Столичный бизнес активно наращивает свое присутствие на традиционных рынках, укрепляя позиции. Одновременно положительная динамика торговых отношений подтверждает стабильность экономики Москвы, демонстрирует доверие к ней со стороны мировых деловых партнеров», - отмечает министр правительства Москвы, руководитель департамента экономики города Владимир Ефимов.