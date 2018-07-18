РИАМО - 18 июл. Столичные спасатели оказали помощь пяти тонущим участникам соревнований яхт-клуба на западе Москвы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Во время соревнований яхт-клуба Soho Country Club на западе Москвы в бухте «Живописная» спасатели поисково-спасательной станции «Рублево» в ходе патрулирования зоны ответственности заметили перевернутые яхты, которые опрокинулись из-за сильного ветра.

«Московские спасатели поспешили на помощь, спасли двух человек и троим людям оказали помощь, всего трое мужчин и две женщины. Доставили участников на берег», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы помогли отбуксировать яхты к берегу и передали организаторам соревнований.