РИАМО - 18 июл. Сотрудники Россельхознадзора провели проверку фермерского хозяйства ОАО «Аннинское» в Рузском округе, на территории которого были обнаружены разложившиеся трупы крупного рогатого скота, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На территории, прилегающей к зданию заброшенной фермы «Неверово», находятся пять трупов крупного рогатого скота, вздутые, на стадии разложения. В канаве вдоль дороги находятся четыре трупа телят, также на стадии разложения. В яме, куда собираются навозные стоки с фермы, видны места захоронения трупов животных», – говорится в сообщении.

Возле здания действующей фермы, в месте, куда собираются отходы от силоса, имеются также биологические отходы и стоит зловонный запах разлагающихся трупов. При этом в 10 метрах от фермы находятся жилые дома. Никакой информации о падеже животных ОАО «Аннинское» в надзорные ветеринарные органы не предоставляло.

За выявленные нарушения ОАО «Аннинское» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 90 тысяч рублей. По части 3 статьи 10.8 был составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела направлены в Рузский городской суд на рассмотрение. Выдано предписание об устранении нарушений ветеринарного законодательства РФ.