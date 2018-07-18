РИАМО – 18 июл. Пятеро неизвестных совершили вооруженное нападение на кредитную организацию, расположенную в центре Москвы, из учреждения похищены около 10 миллионов рублей, передает «Интерфакс».

«Произошло нападение на микрозаймовую организацию в Гончарном проезде в Москве. Пятеро человек, вооруженных огнестрельным оружием, похитили 10 миллионов рублей», - сообщил в среду агентству информированный источник.

По его словам, преступники скрылись на иномарке.

Официального подтверждения этой информации пока нет.