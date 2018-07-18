РИАМО - 18 июл. Расписание скоростных поездов «Сапсан», курсирующих на линии Санкт-Петербург – Москва, частично изменится с 22 сентября по 4 октября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

«В связи с производством технических работ по модернизации второго главного пути перегона Любань – Рябово, первого пути перегона Завидово – Решетниково и смене стрелочных переводов на станции Чудово – Московское внесены изменения в движения поездов «Сапсан», курсирующих в период с 22 сентября по 4 октября», – говорится в сообщении.

Будут отменены поезда: №761 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 22, 23, 29, 30 сентября; №763 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 22, 23, 29, 30 сентября; №765 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга с 22 сентября по 4 октября; №760 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы с 22 сентября по 4 октября; №762 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 22, 23, 29, 30 сентября; №764 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 22, 23, 29, 30 сентября.

Также с 22 сентября по 4 октября поезд №771/757 Санкт-Петербург – Нижний Новгород отменяется на участке Санкт-Петербург – Москва, но продолжит курсировать в сообщении Москва – Нижний Новгород.