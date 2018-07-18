РИАМО - 18 июл. Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева торжественно открыла детскую площадку, установленную в Домодедове на улице Овражной.

В своем приветственном слове Витушева поздравила жителей окрестных домов, собравшихся на праздник, с появлением еще одной современной и безопасной детской площадки и выразила надежду, что и малыши, и их родители будут получать от пребывания на ней только положительные эмоции.

«Эта уже шестая площадка в Домодедове, установленная на средства, которые выделяются по программе губернатора, запущенной еще пять лет назад. Я знаю, что жители давно шли к тому, чтобы эта площадка появилась именно здесь, оставляли заявку и голосовали на портале «Добродел». Поэтому, появление этой площадки для детей – ваша победа, и я поздравляю вас с ней», – обратилась Витушева ко всем пришедшим на открытие взрослым и детям.

Она также отметила, что в Домодедове безопасность детских площадок находится на высоком уровне и не вызывает опасений.

«Хочу подчеркнуть, что в городском округе более трети детских площадок – новые и современные конструкции, установленные после 2013 года. Кроме того, Домодедово – один из муниципалитетов с безопасными качелями. Здесь проведена 100-процентная замена качелей с жесткими подвесами на аналоги с мягкими», – перечислила Витушева.