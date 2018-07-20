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Дом и семья

Как правильно сжигать мусор на дачном участке

Корреспондент РИАМО выяснила, как избежать пожара и штрафов, если вы решили сжечь мусор на своем подмосковном дачном участке.
© РИА Новости, А. Соломонов
1

Как можно сжигать мусор на даче

© Фото, пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

Приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» установлены требования к разведению гражданами огня.

Мусор можно сжечь только на специально оборудованной площадке:

– в яме глубиной 0,3 м и не более 1 м в диаметре;

 – в металлической емкости (бочке, баке или мангале) объемом не более 1 кубометра. Для остановки горения надо запастись железным листом на всю поверхность емкости.

Территорию вокруг костра в радиусе 10 м надо расчистить от сухих деревьев и травы, валежника, любых других горючих материалов. При этом необходимо дополнительно организовать минерализованную полосу шириной не менее 0,4 м. Если для сжигания используется металлическая бочка или другая негорючая емкость, полосу можно не делать.

 У ответственного за костер должно быть средство связи, чтобы в случае распространения огня вызвать пожарных, а также первичные средства пожаротушения: бочка с водой, емкость с песком, ведро, багор, топор, лом и лопата, огнетушитель.

На протяжении всего процесса горения и вплоть до полной остановки тления за огнем необходимо следить. После прогорания мусора площадка засыпается песком или заливается водой до полного прекращения горения (тления).


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2

Расстояние до построек и деревьев

©  pixabay.com

Площадка для огня должна располагаться:

 – от ближайшей постройки – минимум в 50 м,

– от хвойных деревьев – в 100 м,

– от лиственных деревьев – в 30 м.

Если для сжигания используется металлическая бочка или другая негорючая емкость, расстояние до деревьев и построек сокращается вдвое.

Если вы сжигаете траву, стернь, пожнивные остатки, диаметр очага горения может составлять до 3 м.

При этом в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 за увеличенным очагом должны постоянно следить два человека, которые обеспечены средствами пожаротушения и умеют с ними обращаться.

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3

Как нельзя разводить огонь на участке

© Фото, ГУ Госадмтехнадзора Московской области

В летнее время в Подмосковье вводится особый противопожарный режим, когда запрещается разводить огонь во всех не предусмотренных для этого местах.  При этом, согласно постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», выжигание сухой травы запрещено, а разведение открытого огня должно происходить по определенным правилам.

Это означает, что разводить костры, в том числе для того чтобы сжечь мусор, на земле собственного дачного участка нельзя. Также нельзя использовать открытый огонь не только при установлении особого противопожарного режима, но и при следующих условиях:

− на торфяных почвах;

− при приближающемся сильном порывистом ветре;

− под кронами деревьев хвойных пород;

− в прогоревшей насквозь емкости;

− при скорости ветра свыше 10 м в секунду.

 Кроме того, нельзя сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (кроме жидкостей для розжига), взрывоопасные вещества и материалы, а также изделия, выделяющие при горении токсичные вещества.

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4

Размеры штрафов

© РИАМО, Александр Кожохин

За нарушение требований пожарной безопасности для физлиц в КоАП РФ установлен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.  

Во время особого противопожарного режима верхняя планка штрафа увеличивается до 4000 рублей.

Если же разведенный огонь привел к возникновению настоящего пожара, повреждению чужого имущества или нанес вред здоровью человека, размер штрафа составит 4000–5000 рублей.

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