Как правильно сжигать мусор на дачном участке

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Приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» установлены требования к разведению гражданами огня.

Мусор можно сжечь только на специально оборудованной площадке:

– в яме глубиной 0,3 м и не более 1 м в диаметре;

– в металлической емкости (бочке, баке или мангале) объемом не более 1 кубометра. Для остановки горения надо запастись железным листом на всю поверхность емкости.

Территорию вокруг костра в радиусе 10 м надо расчистить от сухих деревьев и травы, валежника, любых других горючих материалов. При этом необходимо дополнительно организовать минерализованную полосу шириной не менее 0,4 м. Если для сжигания используется металлическая бочка или другая негорючая емкость, полосу можно не делать.

У ответственного за костер должно быть средство связи, чтобы в случае распространения огня вызвать пожарных, а также первичные средства пожаротушения: бочка с водой, емкость с песком, ведро, багор, топор, лом и лопата, огнетушитель.

На протяжении всего процесса горения и вплоть до полной остановки тления за огнем необходимо следить. После прогорания мусора площадка засыпается песком или заливается водой до полного прекращения горения (тления).



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