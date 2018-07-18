РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июл. Коммунальные службы Королева с 10 по 17 июля устранили 35 засоров канализации, также они отремонтировали пять колодцев, сообщил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов в своем аккаунте в Instagram.

«С 10 по 17 июля ресурсоснабжающими организациями ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть» выполнен капитальный ремонт 125 метров тепловых сетей, проведен ремонт 120 метров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения, ликвидировано 35 подстоев канализационных колодцев, отремонтировано пять колодцев, на сетях водопровода и канализации», – написал Каганов.

После проведения земляных работ коммунальщики восстанавливают территорию вокруг. За указанный срок сотрудники коммунальных служб работали над благоустройством по шести адресам. Было восстановлено 100 квадратных метров асфальтового покрытия, 3 352 квадратных метров газонного покрытия, 43 бордюрных камня.

Сообщить о проблемах с канализацией можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.