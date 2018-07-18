РИАМО – 18 июл. Консалтинговая компания McKinsey провела исследование транспортных систем 24 крупнейших мегаполисов мира, по его результатам Москва вошла в десятку городов по удобству и эффективности транспортной системы, пишет в среду газета «Ведомости».
Эксперты сравнивали пять аспектов: физическая и финансовая доступность разных видов транспорта, эффективность, удобство и безопасность. Они проанализировали все виды транспорта (личный, общественный, совместного пользования, велосипедный и пешеходный) на всех этапах взаимодействия жителя с системой: до, во время и после поездки. Было опрошено более 30 экспертов и 9,6 тысячи жителей 24 городов.
«Абсолютного победителя, набравшего максимальное количество очков или занявшего первое место во всех измерениях, нет, следует из отчета. В топ-10 вошли Сингапур, Большой Париж, Гонконг, Лондон, Мадрид, Москва, Чикаго, Сеул, Нью-Йорк, Милан. У каждого из лидеров есть свои сильные и слабые стороны. Даже города в топе списка по совокупным результатам набрали не более 65% от максимально возможной оценки», - отмечается в статье.
Объективными достижениями Москвы McKinsey называет высокую эффективность, удобство и относительную доступность общественного транспорта, а также развитие билетной системы и электронных сервисов. Кроме того, в Москве активно развиваются альтернативные способы оплаты проезда, в том числе с помощью бесконтактных банковских карт и мобильных телефонов. Помимо этого, правительство Москвы запустило несколько мобильных приложений в сфере транспорта, которые пользуются популярностью среди населения. Все эти меры привели к увеличению на 10% доли общественного транспорта в общем числе поездок, совершаемых в городе, по сравнению с 2010 годом.
Жители города согласны с тем, что позитивные изменения налицо, но их удовлетворенность текущей ситуацией значительно отстает от объективных показателей, считают аналитики McKinsey. В частности, респонденты недовольны стоимостью транспорта, загруженностью дорог и экологичностью транспортной системы. Но при этом москвичи удовлетворены удобством новых электронных сервисов, билетной системой, повышающимся уровнем комфорта в пути и во время пересадок, а также распространением новых видов транспорта совместного пользования.
Как полагают исследователи, перед системой городского транспорта Москвы стоят непростые задачи, обусловленные тремя факторами, среди которых продолжающийся рост автомобилизации.
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