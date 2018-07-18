РИАМО - 18 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин считает развитие столицы результатом ежедневного труда миллионов москвичей, он поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку в развитии города.

«Хотел поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за ту высокую оценку, которую он дал в вопросах развития нашего города. Это результат огромного каждодневного труда миллионов москвичей», - сказал Собянин.

Он добавил, что на Московском урбанистическом форуме из большого количества вопросов три являются ключевыми и повторяются из раза в раз.

В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.