РИАМО - 18 июл. Полицейские вручили копию постановления о прекращении уголовного дела о продаже психотропных препаратов в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой ее адвокату, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Адвокат Екатерины Конновой прибыл в Следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, где ему вручили копию постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении его доверителя», – говорится в сообщении.

Москвичку Коннову в начале июля задержали за попытку продать микроклизмы с диазепамом — психотропным препаратом, используемым как противосудорожное средство для ее ребенка, страдающего от эпилепсии. Покупателями оказались сотрудники правоохранительных органов, обвинившие ее в торговле психотропными препаратами. МВД завело на нее дело по статье 228.1 УК (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Шестого июля по результатам проверки руководством ГСУ ГУ МВД России по Москве было принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении женщины.