РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июл. Сотрудники пожарно-спасательной части №231 в среду посетили детский сад «Колокольчик» в поселке Коренево городского округа Люберцы и рассказали воспитанникам о правилах пожарной безопасности, говорится в сообщении Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«Огнеборцы продемонстрировали пожарно-техническое вооружение и напомнили о правилах пожарной безопасности. Дети активно участвовали в беседе, задавали множество вопросов. Пожарные были приятно удивлены тем, что, несмотря на юный возраст участников встречи, ребята уже с полной ответственностью говорят о правилах пожарной безопасности и опасностях, которые таит в себе огонь», – отмечается в сообщении.

Малыши ознакомились с дыхательными аппаратами и примерили боевую одежду и теплоотражательные костюмы.

Особенно детям понравилась демонстрация подачи воды из пожарного ствола. Уже через пару минут из желающих представить себя настоящим пожарным и подержать пожарный ствол собралась целая очередь. Одни ребята поднимали ствол высоко, так что вода била почти вертикально вверх, другие пытались вырисовывать фигуры из струи воды.

Прощаясь с огнеборцами, дети пообещали соблюдать правила пожарной безопасности и удерживать других от их нарушения.