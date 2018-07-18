РИАМО - 18 июл. Региональная навигационно-информационная система (РНИС) в автобусах Подмосковья ежедневно контролирует более 105 тысяч рейсов, сообщил в среду журналистам заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

Региональная навигационно-информационная система предназначена для осуществления мониторинга за транспортными средствами.

«На сегодняшний день к системе (РНИС - ред.) подключены все перевозчики общественного транспорта Подмосковья - более 11,5 тысяч автобусов, а также ежедневно в сфере пассажирского транспорта контролируется более 105 тысяч рейсов», - сказал Иванов.

Он отметил, что за время эксплуатации системы повысились показатели соблюдения расписания, регулярности маршрутов, выхода транспортных средств в рейсы.