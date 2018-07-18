РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июл. В среду в подмосковном Подольске на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров, помимо этого, движение затруднено и в центре горокруга, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 15:22 на трассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной свыше 2 километров. Движение затруднено от садоводческого некоммерческого товарищества «Березки-1» до автобусной остановки «ДСР-13» в обе стороны. Средняя скорость движения от 3 до 5 километров в час. Также на данном промежутке автодороги произошла авария, которая, возможно, и стала причиной затора.

Помимо этого, пробка образовалась и в центре Подольска. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской.